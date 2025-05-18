Марафон по скандинавской ходьбе прошел в Мытищах

В Мытищах состоялся марафон по скандинавской ходьбе, приуроченный ко Всероссийскому дню этого вида спорта. Мероприятие собрало более 70 участников из числа членов клуба «Активное долголетие», которые активно поддерживают здоровый образ жизни и стремятся к новым спортивным достижениям.

Площадкой для проведения марафона стал живописный парк Мира. Перед стартом все участники прошли обязательную разминку под руководством опытных инструкторов, которые не только помогали правильно подготовиться к нагрузке, но и сопровождали спортсменов на протяжении всей дистанции.

Стоит отметить, что скандинавская ходьба является одной из самых популярных активностей проекта «Активное долголетие» в Московской области. Этот вид спорта способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, развитию выносливости и улучшению общего самочувствия, что особенно важно для людей старшего возраста.

Участникам предстояло преодолеть трехкилометровую дистанцию, которая стала отличной возможностью не только проверить свои силы, но и пообщаться с единомышленниками на свежем воздухе. По завершении марафона все спортсмены получили дипломы за активное участие — символ признания их стараний и стремления к здоровому образу жизни.

Однако, как отметили сами участники, для них главной наградой стали не дипломы, а положительные эмоции, заряд бодрости и отличное настроение, которые они получили в ходе мероприятия. Многие выразили надежду на проведение подобных спортивных встреч и в будущем, ведь такие события не только укрепляют здоровье, но и способствуют развитию дружеских связей и поддержанию активности в любом возрасте.

Марафон по скандинавской ходьбе в Мытищах стал ярким примером того, как спорт объединяет людей и помогает вести полноценную, насыщенную жизнь.