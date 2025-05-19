Марафон ко Всероссийскому дню скандинавской ходьбы прошел в Истре

Соревнования состоялись в Центральном городском парке в честь Всероссийского дня скандинавской ходьбы. Более 100 участников клуба «Активное долголетие» приняли участие в мероприятии.

Соревнования начались с разминки. Под руководством опытных тренеров члены «Активного долголетия» прошли дистанцию два или три километра. Организаторы уточнили, что скандинавская ходьба положительно влияет на здоровье: укрепляет мышцы, улучшает осанку, поднимает настроение. К тому же такие мероприятия помогают найти новые знакомства.

94-летний житель Дедовска Владимир Кислицын является самым пожилым участником «Активного долголетия» в Московской области. Но возраст ему не помешал — мужчина отлично показал себя на дистанции и замотивировал многих своим участием. Владимир Кислицын уже три года состоит в клубе, а этот вид спорта — его самый любимый.

Всего в Подмосковье к марафону по скандинавской ходьбе присоединилось более четырех тысяч человек.