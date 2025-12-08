«Мандариновый забег» пройдет в Королеве 13 декабря

На этой неделе жители Королева смогут насладиться разнообразными активностями и творческим отдыхом в парках. В Центральном парке на Арт-веранде запланированы увлекательные мастер-классы.

Так, 8 и 9 декабря пройдет мероприятие астрономия от «Шага в космос», а в 10 и 11 числа — конструирование от «Эры инженеров». Кроме того, 11 декабря пройдет мастер-класс по спортивному маджонгу. Воскресенье станет особенно волшебным: все желающие смогут посетить резиденцию Деда Мороза, где их ждут мастер-классы и встречи с любимым сказочным персонажем.

Парк «Костино» предложит активные развлечения на свежем воздухе с программами «Веселые старты» и экопрогулками по средам и четвергам. Для детей также подготовлены увлекательные анимационные программы в клубе «Солнышко».

Особое событие недели — «Парки.Сказки.Торжество», которое пройдет 13 декабря. В Центральном парке вас ждут встречи с Дедом Морозом, творческие мастер-классы, чтение у костра и горячий чай на самоварной станции.

В парке «Костино» будут работать почтовая станция для писем Деду Морозу, спортивные и анимационные программы, экоквест и горячий чай. Для любителей бега также запланирован «Мандариновый забег» в Центральном городском парке в тот же день.