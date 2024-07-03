Малый и средний бизнес Подмосковья пригласили на выставку в Ташкенте

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Представителей МСП Московской области приглашают на выставку Aquatherm Tashkent 2024. Мероприятие пройдет в Ташкенте со 2 по 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Выставка будет посвящена инновациям в сфере HVAC-технологий — систем для контроля температуры, влажности и чистоты воздуха. К участию приглашают компании, задействованные в данной отрасли.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте до 15 августа. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Анастасии Прибыловой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (добавочный 06) или по почте:apb@exportmo.ru.

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