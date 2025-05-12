Малый и средний бизнес Подмосковья инвестировал 55 млрд рублей в ОЭЗ

Малый и средний бизнес вложил свыше 55 миллиардов рублей в особые экономические зоны Подмосковья — больше четверти от всех инвестиций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«В Московской области на территориях ОЭЗ действуют 216 резидентов, из которых 159 находятся в реестре МСП. Малый и средний бизнес обеспечил более четверти всего объема инвестиций, осуществленных в ОЭЗ региона, что составляет сумму свыше 55 миллиардов рублей. Более того, на этот сектор экономики приходится порядка 30% всех созданных в подмосковных ОЭЗ рабочих мест — почти 4,5 тысячи человек», — подчеркнула Зиновьева.

По ее словам, благодаря мерам поддержки, таким как налоговые льготы, компании могут развиваться и расширяться даже с небольшим стартовым капиталом. Найти подходящий участок для бизнеса, в том числе в ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.