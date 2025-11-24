Малый бизнес Подмосковья привлек 28 млрд рублей с помощью господдержки с января

За девять месяцев 2025 года малый и средний бизнес Московской области привлек 28,7 миллиарда рублей с помощью льготных кредитов, зонтичных поручительств Корпорации МСП, а также микрофинансовых и гарантийных программ. Всего по России за этот период МСП получили 686 миллиардов рублей.

«Предприниматели Московской области активно пользуются мерами господдержки. Так, за девять месяцев этого года бизнес Подмосковья получил льготное финансирование на общую сумму 28,7 миллиарда рублей. Получателями поддержки стали 1,7 тысячи субъектов МСП», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Минэкономразвития России пояснили, что федеральным проектом поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрено обеспечение качественного роста сектора. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что с 2025 года меры господдержки будут точечно направлены на приоритетные отрасли и регионы.

Для развития инвестиционной активности Минэкономразвития совместно с Банком России и Корпорацией МСП запустили программу льготного кредитования. Она предусматривает среднесрочные займы от 50 миллионов до двух миллиардов рублей, а участвуют в ней 17 банков.

В Корпорации МСП также сообщили, что около четверти всей поддержки пришлось на зонтичные поручительства. Этой мерой за девять месяцев воспользовались более 15 тысяч компаний, покрыв до 50% суммы полученных кредитов. Генеральный директор корпорации Александр Исаевич отметил, что 126 миллиардов рублей поддержки получили компании обрабатывающей промышленности, свыше 61 миллиарда — предприятия научно-технической сферы, а 6,3 миллиарда рублей привлекли представители гостиничного бизнеса.