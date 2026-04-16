Малые водоемы в Люберцах расчистят от зимнего мусора до конца июня

В городском округе Люберцы подрядные организации приступили к санитарной расчистке 13 малых водоемов от мусора, появившегося за зиму. Работа по выявлению возможных мест накопления отходов на водоемах ведется с начала 2026 года.

От накопившегося мусора уже расчистили пруды в поселке Томилино и деревне Островцы. Проведена расчистка Красковского карьера, специалисты также окосили берега и извлекли топляк.

«Провели работы по уборке акватории Наташинских прудов, собрали мусор с береговой зоны, провели санитарную опиловку деревьев вдоль берега. Подрядчик приступил к уборке берегов озера Черного возле жилого комплекса „Самолет“. Полностью завершить расчистку малых водоемов планируется до конца июня», — отметил начальник управления по охране окружающей среды администрации округа Иван Тарасов.

После того как все малые водоемы будут расчищены, подрядчик приступит к выполнению работ на реке Пехорка вдоль садоводческого некоммерческого товарищества «Пехорка-1» и садоводческого некоммерческого товарищества «Долгий луг». Участок протяженностью более 700 метров расчистят по просьбе жителей.

Ранее специалисты расчистили участки двух рек — Кобыленки и Македонки. В общей сложности было собрано 57 кубометров мусора.