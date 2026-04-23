Малые технологические компании принесли бюджету Подмосковья еще 3 млрд рублей

По итогам 2025 года малые технологические компании (МТК) Московской области перечислили в региональный бюджет более трех миллиардов рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее. Такие данные привела заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По итогам 2025 года малые технологические компании Подмосковья направили в региональный бюджет более 3 миллиардов рублей. За год объем поступлений увеличился на 8%. МТК — это не только драйвер технологического суверенитета, но и активно растущий сектор экономики региона», — отметила зампред.

Сейчас в реестре МТК Минэкономразвития РФ числится около 270 подмосковных компаний. Среди них стартапы и устойчивые предприятия, работающие в различных направлениях — от разработки программного обеспечения до создания высокотехнологичного оборудования.

Например, компания «Новые технологии» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» выпускает очистные сооружения «НТ-БИО» и пластиковые колодцы «НТ-ИНЖ». Другая компания из ОЭЗ — «С-Компонент Дубна» — специализируется на разработке и производстве электронных компонентов на основе керамики для различных отраслей промышленности.