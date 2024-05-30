Маленький театр кукол отремонтируют в Балашихе в 2024 году

Зрительный зал и сцену обновят в Маленьком театре кукол в Балашихе. К новому сезону там планируют заменить стулья, занавес и закупить оборудование.

Маленький театр кукол получил федеральную субсидию. За счет этих средств обновят оформление сцены — закажут комплект из черного бархата. Также приобретут новое техническое оборудование, а в зрительном зале установят кресла-трансформеры.

«Новые элементы помогут расширить наши художественные возможности. Белую одежду сцены сможем использовать в спектаклях с видеопроекцией, в том числе новогодних. При необходимости будем расширять зал и объединять его со сценой», — рассказал художественный руководитель Маленького театра кукол Дмитрий Богданов.

Юных зрителей в новом сезоне ждут две премьеры. Также артисты театра проведут представление в парке Пехорка в День защиты детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».