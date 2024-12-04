Ребенку с потерей речи после перенесенного ковида помогли в НИКИ детства

Трехлетний мальчик поступил на амбулаторное лечение в Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ детства), поскольку ребенок не мог говорить. До достижения девяти месяцев его развитие соответствовало возрастным нормам, и он знал отдельные слова. Однако после перенесенной коронавирусной инфекции родители заметили, что у сына пропало желание разговаривать.

По результатам диагностики врачи подтвердили, что малыш столкнулся с последствиями COVID-19 и задержкой речевого развития. Медицинские специалисты назначили мальчику биорезонансную терапию (БРТ).

После первого сеанса родители получили инструкции и прибор для проведения терапии на дому. Через неделю контрольное тестирование показало заметные улучшения: ребенок начал повторять слова и простые предложения, а также проявлять интерес к играм с другими детьми, чего прежде не отмечалось.

Врачи внесли коррективы в терапию и продолжили лечение. На следующую неделю объем повторяемых слов у мальчика значительно увеличился, а зачатки диалогов стали более заметны. Мальчик начал имитировать движения персонажей мультфильмов.

Спустя месяц после начала биорезонансной терапии малыш активно общается с окружающими и сверстниками, называет животных, выражает эмоции словами. Он научился считать до 20, называть буквы алфавита и умеет кататься на самокате. Как сообщили в НИКИ детства, эти навыки отсутствовали у него до начала терапии.

На сегодняшний день ребенок посещает детский сад и продолжает развиваться в соответствии с возрастными нормами под наблюдением врачей института.