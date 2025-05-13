Макулатуру и стеклянные бутылки собрали на экологической акции во Фрязине

Члены отделения партии «Единая Россия» во Фрязине и молодогвардейцы провели в наукограде экологическую акцию. В рамках партпроекта «Чистая страна» активисты собрали макулатуру и стеклянные бутылки.

Все это они передали в пункт приема вторсырья «Мегабак». По словам члена фракции «Единая Россия» Александра Колодинского, благодаря таким экологическим мероприятиям уменьшается объем мусора, который отправляют на полигоны.

«Также снижается вред, наносимый окружающей среде, сохраняются природные ресурсы», — добавил Александр Колодинский.

Отметим, что в рамках партпроекта «Чистая страна» во Фрязине регулярно проходят экомарафоны по раздельному сбору мусора и безопасной утилизации отходов, тематические занятия для школьников, акции помощи животным и птицам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».