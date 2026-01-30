Майонезный завод достроили в деревне Михнево Там будут выпускать до 10 тысяч тонн соусов в месяц. Предприятие создаст 200 новых рабочих мест в Ступине.

Новый завод получил заключение о соответствии проектной документации от регионального стройнадзора. В проект в общей сложности инвестировали 1,5 миллиарда рублей. Как сообщили в областном Мининвесте, на предприятии будут выпускать майонезы с различной массовой долей жира, а также кетчупы на основе томатной пасты. При этом будет использоваться только отечественное сырье.

Продукцию завода будут поставлять в крупные торговые сети, кафе, рестораны и отели.

На первом этапе предприятие откроет 55 рабочих мест, а позже оно обеспечит работой до 200 человек.