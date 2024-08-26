Магазин в Мытищах оштрафовали за ночную торговлю алкоголем

Фото: Медиасток.рф

Продавцу магазина в Мытищах выдали штраф за ночную продажу алкоголя. Инспекция выявила ряд нарушений в работе торговой точки.

Инспекция пришла с проверкой в магазин «Лусик» по адресу: улица Силикатная, 45А. Контрольная закупка привела к штрафам и лишению лицензии на реализацию горячительных напитков. Причинами стала продажа алкоголя после 23:00 и отсутствие обязательных кассовых программ, необходимых при сбыте алкогольной продукции. Нарушитель при проведении проверки сделал вид, что не понимает русский язык и стал хамить. Выяснилось, что его штрафуют уже не в первый раз.

Напомним, что сообщить о факте незаконной торговли и задать интересующие вопросы можно по адресу Новомытищинский проспект, дом 30/1 и по телефону 8 495 581-13-48.

Электронная почта:potrebrinok2012@yandex.ru.

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