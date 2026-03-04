Лыжный забег памяти олимпийского чемпиона прошел в Люберцах

В лесопарке «Чемпион» 4 марта состоялась традиционная «Люберецкая лыжня», посвященная памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Участие в 34-х соревнованиях приняли более 500 человек.

На старт вышли представители образовательных и спортивных организаций округа — как любители, так и профессиональные спортсмены. Участники могли выбрать дистанции 1, 2, 3 или 5 километров. Для всех желающих также организовали сдачу нормативов ГТО по бегу на лыжах.

Глава округа Владимир Волков отметил, что благоустроенный по губернаторской программе лесопарк оправдывает свое название и превращается в центр спорта. В конце февраля здесь уже прошли лыжные гонки на призы олимпийского призера Натальи Коростелевой.

Лесопарк «Чемпион» остается одним из любимых мест активного отдыха жителей. Здесь регулярно катаются любители и тренируются воспитанники отделения лыжных гонок спортшколы «Орбита».