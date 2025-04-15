Лыжный сезон закрыли в Дмитрове

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа/Медиабанк

Экстрим-марафон «Прощание со снегом — 2025» прошел на Габовской лыжне в Дмитрове. Более 350 спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов России закрыли сезон.

Организаторам удалось удачно провести мероприятие, несмотря на капризы погоды. Особую роль в подготовке марафона сыграл Геннадий Фищенко — председатель Ассоциации лыжных трасс и директор Габовской лыжни. Под его руководством команда работала круглосуточно и создала идеальные условия для забега. Спортсмены насладились качественной трассой.

В марафоне приняли участие спортсмены разных возрастов — от 15 лет до лыжников старше 60. Самые опытные выбрали 50-километровую дистанцию, а любители отправились покорять 12,5 километров.

На закрытие сезона пригласили чемпиона Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова. Спортсмен принял участие в марафоне и установил впечатляющий результат на короткой дистанции — 34 минуты 12 секунд.

«Каждый год здесь провожают зиму так, как она того заслуживает — с размахом, спортивным азартом и отличным настроением», — поделился впечатлениями Александр Легков.

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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Команда подготовила трассу всего за пять дней, используя современную технику и изобретение местных энтузиастов — «Габошу», которая помогла утрамбовать снег.

«Особая признательность Геннадию Фищенко и всей его команде! Благодаря их круглосуточной работе трасса была в идеальном состоянии. Проведение таких масштабных соревнований в непростых погодных условиях стало возможным благодаря слаженной работе команды профессионалов. Это подтверждает статус Дмитровского округа как одного из центров зимнего спорта в Подмосковье», — подчеркнул глава округа Иван Курданин.

Дистанцию не смогли завершить лишь несколько участников. Большинство получили удовольствие от последней в этом сезоне гонки.

Уже сейчас здесь начинают готовиться к новым стартам, которые принесут еще больше эмоций и впечатлений в следующем году!

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