Лыжный сезон закрыли в Дмитрове

Экстрим-марафон «Прощание со снегом — 2025» прошел на Габовской лыжне в Дмитрове. Более 350 спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов России закрыли сезон.

Организаторам удалось удачно провести мероприятие, несмотря на капризы погоды. Особую роль в подготовке марафона сыграл Геннадий Фищенко — председатель Ассоциации лыжных трасс и директор Габовской лыжни. Под его руководством команда работала круглосуточно и создала идеальные условия для забега. Спортсмены насладились качественной трассой.

В марафоне приняли участие спортсмены разных возрастов — от 15 лет до лыжников старше 60. Самые опытные выбрали 50-километровую дистанцию, а любители отправились покорять 12,5 километров.

На закрытие сезона пригласили чемпиона Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова. Спортсмен принял участие в марафоне и установил впечатляющий результат на короткой дистанции — 34 минуты 12 секунд.

«Каждый год здесь провожают зиму так, как она того заслуживает — с размахом, спортивным азартом и отличным настроением», — поделился впечатлениями Александр Легков.