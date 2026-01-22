Лыжный пробег к годовщине освобождения Бородинского поля прошел в Можайске

Представители ветеранских организаций, музея-заповедника, духовенства, жители округа собрались у памятника «Танк Т-34». Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова подчеркнула историческое значение подвига защитников Москвы. 21 января 1942 года в ходе стремительного контрнаступления советские войска освободили Бородинское поле

«Именно здесь наши воины развеяли миф о непобедимости армии противника. Ценой невероятных усилий и тысяч жизней была освобождена Можайская земля. Сегодня наш священный долг — не только хранить правду о той войне, но и активно передавать ее молодому поколению», — сказала Мария Азаренкова.

После торжественной церемонии участники лыжного пробега преодолели более пяти километров трассы, проложенной по историческим местам Бородинского поля мимо памятников героям двух Отечественных войн. На старт вышли спортсмены разного возраста, самым юным был восьмилетний Александр Тураев. Для многих этот пробег стал не просто спортивным соревнованием, а живым прикосновением к истории и личным вкладом в сохранение памяти.