Лыжные трассы для зимнего отдыха открыли в Котельниках

После обильных снегопадов в городском округе подготовили и вновь открыли для гостей две трассы. Они проложены в Кузьминском и Томилинском лесопарках.

Самая протяженная дистанция длиной 2800 метров оборудована в Кузьминском лесопарке. Лыжня здесь ровная, подготовлена с применением специализированной техники и подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов. На этой площадке также регулярно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия для жителей разных возрастов.

В Томилинском лесопарке проложен маршрут длиной 2300 метров. Он проходит через живописные лесные массивы и идеально подходит для тех, кто хочет совместить катание с созерцанием зимней природы.

Все трассы отмечены на картах. Актуальную информацию о графике работы и маршрутах можно уточнить в администрации лесопарков.

Лыжная инфраструктура в округе развивается и для любителей отдыха, и для организованных занятий. Например, в школе № 2 для учащихся уже начались регулярные занятия по лыжной подготовке, где дети осваивают технику хода и укрепляют здоровье на свежем воздухе.