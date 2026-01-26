Лыжный сезон открылся в школах Котельников

Школьники из Котельников перешли на лыжные трассы. В школе № 2 начались регулярные занятия по лыжной подготовке.

Уроки будут проходить регулярно. На них школьники учатся обращаться со снаряжением, стоять на лыжах и осваивают разные стили хода. Преподаватели не только показывают технику, но и объясняют, как распределять силы на дистанции, выбирать темп и оценивать трассу.

«Такие занятия — это 45 минут активного движения на свежем воздухе. Они укрепляют здоровье, снимают напряжение и дарят заряд бодрости на весь день», — отметили в школе.

По словам учителей, полученные навыки останутся с ребятами на всю жизнь. Занятия на природе улучшают настроение и повышают продуктивность учебы.