Лыжные гонки среди детей прошли в Люберецах

В парке «Чемпион» города Дзержинский городского округа Люберцы прошли лыжные гонки на призы заслуженного мастера спорта России, призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой. 22 февраля соревнования собрали свыше 80 спортсменов из Люберец, Троицка, Новомосковска и Вышнего Волочка — лыжников в возрасте от 4 до 16 лет.

Спортсмены 2019 года рождения и старше бежали дистанции 500 метров, один и два километра. Более взрослые ребята преодолевали три километра, — отметила Наталья Коростелева. Самые юные участники в возрасте от 4 до 6 лет соревновались на дистанции 200 метров. На финише их встречала знаменитая лыжница, вручая каждому шоколадную медаль и мягкую игрушку.

Свои силы в гонке смогли проверить даже те ребята, которые сравнительно недавно пришли в лыжный спорт. Всего в этот день было разыграно десять комплектов наград в пяти возрастных группах. Победителям вручили медали, грамоты и подарки. Тренерам, чьи воспитанники показали высокие результаты, подарили сертификаты в СПА-центр в Лужниках. Все участники получили памятные сувениры.

Завершился спортивный праздник в лесопарке угощением блинами и горячим чаем. Напомним, парк «Чемпион» был открыт после масштабной реконструкции в декабре прошлого года. Работы по благоустройству проведены по инициативе главы округа Владимира Волкова и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.