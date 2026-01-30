Лыжные эстафеты проведут в Люберцах в День православной молодежи 8 февраля

В Люберцах в поселке Красково полным ходом идет подготовка трассы для любительских лыжных гонок. Соревнования, приуроченные ко Дню православной молодежи, пройдут 8 февраля в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Организаторами мероприятия выступают администрация городского округа Люберцы и Люберецкое благочиние. Как сообщили в управлении «Малаховка — Красково», специалисты уже провели расчистку территории и приступили к формированию лыжни. Гонки пройдут на поле Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха по адресу: п. Красково, ул. Лорха, 17. Старт запланирован на 13:00.

В эстафетах смогут принять участие любители лыжного спорта в возрасте от 7 до 35 лет. Сразу после спортивной программы всех участников и гостей ждет праздничное мероприятие с горячим чаем и угощениями. Напомним, День православной молодежи отмечается в России с 2002 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II и направлен на объединение молодого поколения через активный отдых и традиционные ценности.