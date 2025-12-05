Лыжную трассу расчистят в Цаговском лесу

В преддверии зимнего сезона, в Жуковском кипит работа по преображению одной из главных спортивных жемчужин округа. На территории Цаговского леса полным ходом идет масштабное восстановление лыжной трассы, которая вскоре вновь примет любителей зимних видов спорта.

«Инициатива по возрождению маршрута исходит от активных и неравнодушных горожан, чья любовь к родному лесу и стремление к здоровому образу жизни послужили мощным стимулом. К этому начинанию с энтузиазмом присоединились волонтеры окружного отделения „Молодой Гвардии“», — сообщили в администрации округа.

На днях большая команда добровольцев, вооружившись необходимым инвентарем, провела значительный объем работ. Молодые люди спиливали сухие и поваленные ветви деревьев. Одновременно с этим, тщательно убирался мусор как непосредственно с самой трассы, так и с прилегающей лесной территории.