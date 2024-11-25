Для профи и любителей. Лыжную трассу подготовили в лесопарке в Химках

Трассу для катания на лыжах и роликах благоустроили в Химкинском лесопарке в этом году. Здесь смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и любители со всего Подмосковья.

Химкинский лесопарк — самая большая и уникальная зеленая зона городского округа Химки. На 132 гектарах растут вековые сосны, лиственницы, липы и многие другие растения. Жители с удовольствием гуляют здесь, катаются на лыжах. В этом году территорию очистили от бурелома, благоустроили и обновили.

«Мы благоустроили лыже-роллерную трассу протяженностью 3,8 километра. Летом здесь можно кататься на роликах, а зимой — заниматься лыжами и биатлоном. Рядом с нами находится спортивный стадион имени Анфисы Резцовой, все дети оттуда будут заниматься на этой трассе», — говорит первый заместитель директора Дирекции парков городского округа Химки Дана Астапова.

Трасса сделана таким образом, что на ней смогут кататься не только профессиональные спортсмены, но и любители.

«Раньше здесь был просто лес, не было никакой инфраструктуры. Мы сделали дорожки из гранитного отсева по всему лесопарку. Также мы установили детскую площадку, туалетные модули и пункты охраны», — добавила Астапова.

На протяжении всей прогулочной зоны освещать дорогу будут новые фонари. Буквально на каждом шагу здесь притаились видеокамеры, которые следят за порядком. В лесопарке обустроили пока 50 гектаров территории, в следующем году в порядок приведут оставшиеся 82.

Программа благоустройства 2024 года завершается в Подмосковье. В следующем году в регионе обновят еще 75 общественных мест, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.