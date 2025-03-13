Лыжница из Зарайска победила в марафоне в Рязани

В Рязани на базе биатлонного комплекса «Алмаз» прошел лыжный марафон «Экопарк-Алмаз SKI», собравший любителей и профессионалов лыжного спорта со всей России. Участникам были предложены дистанции различной протяженности и сложности.

Зарайский лыжный клуб SKI-ZAR был представлен двумя спортсменами — Алексеем Кузьминым и Екатериной Антроповой, оба успешно преодолели дистанцию в 40 километров.

«Алексей Кузьмин показал достойный результат, заняв 16-е место среди мужчин, что свидетельствует о его высоком уровне мастерства и настойчивости. Екатерина Антропова, в свою очередь, стала первой в своей возрастной категории среди женщин, продемонстрировав выдающееся мастерство и стремление к победе», — отметили организаторы соревнований.

По словам участников, атмосфера на марафоне была дружеской и поддерживающей.