Лыжница из Серпухова победила на региональных соревнованиях

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Ученица образовательного комплекса «Пущино» заняла первое место на открытых соревнованиях Московской области по лыжным гонкам. Мероприятие прошло 1 февраля в тюбинг‑парке «Елагино».

Турнир «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» собрал около 400 участников, которые преодолевали дистанции до двух с половиной километров с финишем в горку.

В зачете среди девушек 2008–2009 годов рождения победу одержала одиннадцатиклассница Ольга Донченко. Она продемонстрировала высокий уровень подготовки, стойкость и волю к победе на протяжении всей сложной трассы.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила спортсменку. Она пожелала Ольге новых спортивных достижений, ярких стартов и чтобы эта победа стала шагом к покорению высоких вершин.

Успех лыжницы продолжил череду спортивных достижений Серпухова. Так, на прошлой неделе студенческий спортивный клуб «Пеликан» Губернского колледжа выиграл групповой этап областной Студенческой футзальной лиги.