Студенты из Серпухова выиграли групповой этап студенческой лиги

В чеховском дворце спорта «Олимпийский» завершились матчи группового этапа Студенческой футзальной лиги Московской области. По результатам соревнований лидерство в своей группе захватил студенческий спортивный клуб «Пеликан», представляющий Губернский колледж из Серпухова.

Информацию об успехе серпуховских атлетов подтвердила пресс-служба Министерства образования региона. Турнир проводился по классической круговой системе, что позволило объективно оценить уровень подготовки каждого коллектива.

В групповом противостоянии серпуховскому «Пеликану» противостояли Подольский социально-спортивный колледж, Серпуховский колледж и колледж «Московия».

«Проявив волю к победе и тактическую гибкость, ССК „Пеликан“ одержал три победы в трех матчах. Стопроцентный результат обеспечил команде путевку в основной этап Лиги. Впереди у серпуховских студентов — „Финал четырех“, где лучшие коллективы Подмосковья сразятся за звание абсолютного чемпиона области», — поделились организаторы.

Министерство образования Московской области подчеркивает, что подобные турниры являются важной частью системы физического воспитания. На сегодняшний день для школьников и студентов открыто свыше шести тысяч дополнительных образовательных программ спортивного профиля.