Лыжники из Подольска стали призерами областных соревнований

Подольские лыжники успешно выступили на первом этапе областных соревнований на призы легендарного спортсмена, четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, который прошел в Истре. Состязания собрали более 700 участников в трех возрастных категориях.

Городской округ Подольск представляли 40 спортсменов из спортивной школы «Труд». Юноши соревновались на дистанциях три, пять и 10 километров классическим стилем, а девушки преодолевали дистанции три и пять километров в зависимости от возрастной группы.

Подольчанка София Подольская заняла первое место среди девушек в категории 15-16 лет, а Вероника Тарасова завоевала бронзу в возрастной группе 17-18 лет. Кроме того, 12 подольских лыжников показали отличные результаты и вошли в число лидеров турнира.

В командном зачете подольская сборная заняла второе место, уступив лишь хозяевам соревнований — команде из Истры. Соревнования на призы Николая Зимятова включают шесть этапов, которые проходят на протяжении года, и подольские спортсмены уже продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Напомним, что Николай Зимятов получил титул «Король лыж» после Олимпиады-1980, где он одержал победу на дистанциях 30 и 50 километров.