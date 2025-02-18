Лыжники из Подольска стали призерами областных соревнований

В Истре состоялись соревнования Московской области по лыжным гонкам памяти трехкратной чемпионки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Анфисы Резцовой. В них поучаствовали юные лыжники из Подольска.

Турнир провели в деревне Головино. Участниками стали юноши и девушки от 11 до 14 лет, занимающиеся этим видом спорта.

Воспитанник спортшколы «Труд» из Подольска Илья Пермяков стал серебряным призером в возрастной категории 11-12 лет. Он преодолел дистанцию в три километра свободным стилем.

Еще трое лыжников из муниципалитета вошли в десятку лучших. Это Владислав Воронцов, Владислава Ершова и Семен Федотов. Они выступали в своих возрастных группах.

Ранее мы рассказывали о том, что дзюдоистки из Подольска выиграли шесть медалей на областном турнире. Он состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье».