Лыжник из Люберец выиграл золото на первенстве России
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Артем Барков завоевал золотую медаль Первенства России по лыжным гонкам среди юниоров. Всероссийские соревнования, проходившие в Архангельской области с 18 по 22 февраля, собрали более 500 спортсменов со всей страны.
В финальном забеге спринтерской гонки классическим стилем Артем Барков показал результат 3 минуты 12 секунд, на доли секунды опередив соперника из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«Поздравляю Артема и его тренера Алексея Илюхина с триумфом и желаю удачи в дальнейшей профессиональной карьере!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Напомним, Артем Барков — мастер спорта, многократный победитель и призер Первенства России по лыжным гонкам среди юниоров.