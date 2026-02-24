Лыжник из Люберец выиграл золото на первенстве России

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Артем Барков завоевал золотую медаль Первенства России по лыжным гонкам среди юниоров. Всероссийские соревнования, проходившие в Архангельской области с 18 по 22 февраля, собрали более 500 спортсменов со всей страны.

В финальном забеге спринтерской гонки классическим стилем Артем Барков показал результат 3 минуты 12 секунд, на доли секунды опередив соперника из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Поздравляю Артема и его тренера Алексея Илюхина с триумфом и желаю удачи в дальнейшей профессиональной карьере!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, Артем Барков — мастер спорта, многократный победитель и призер Первенства России по лыжным гонкам среди юниоров.

