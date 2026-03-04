Лыжная гонка пройдет в Лазутинском парке в Одинцове 7 марта

Любителей лыжного спорта приглашают принять участие в «Весенней гонке Уралхим Ski Factory 2026». Соревнования пройдут 7 марта на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

Спортсменов ждет супер-спринт, гонка-спутник на 10 километров, а также масс-старты для детей. К участию допускаются все желающие, имеющие спортивную экипировку и спортивный инвентарь в соответствии с правилами соревнований, не имеющие медицинских противопоказаний.

Выдача номеров для участников 14 лет и старше осуществляется при предъявлении паспорта. Медицинская справка о допуске к соревнованиям обязательна.

Лимит участников соревнований — 600 человек. Выдача стартовых номеров начнется в 9:00. Всем участникам необходимо зарегистрироваться. При неблагоприятных погодных условиях возможно изменение дистанций или даты проведения соревнований.