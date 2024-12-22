Лыжная гонка «Это все еще я» собрала участников разных возрастов в Подмосковье

Уникальная лыжная гонка «Это все еще я» прошла в Дубровицах. В ней приняли участие как ветераны спорта, так и молодые лыжники. Это мероприятие стало частью масштабного новогоднего проекта «Экспресс заботы», организованного благотворительным фондом «Пари и побеждай» в сотрудничестве с фондом «Дополнительное время».

Гонка позволила участникам разных возрастов продемонстрировать свои навыки и получить позитивные эмоции в преддверии Нового года. Спортсмены состязались в трех заездах: классический стиль на один километр и два старта свободным стилем на три и пять километров соответственно.

В соревнованиях участвовали 85 спортсменов, среди которых были 11 известных лыжников, включая чемпионов Николая Замятова, Наталью Зернову, Александра Завьялова и Светлану Нагейкину.

Самой возрастной участницей гонки стала 91-летняя Клара Степановна Богатова, которая активно занимается спортом и участвует в большинстве спортивных городских мероприятий. Она отметила, что ей приятно видеть поддержку от молодежи, и подчеркнула важность преемственности между поколениями спортсменов.

«А сидеть на одном месте я никому не советую», — подчеркнула женщина.

Среди других возрастных участников гонки были 77-летний Виктор Афанасьев, тренирующий молодых лыжников, и 74-летняя Любовь Уварова, советская лыжница и член исполкома РЛС.