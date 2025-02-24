Лыжная эстафета памяти авиаконструктора Александра Березняка прошла в Дубне

В городском округе Дубна на пруду на улице Войкова состоялась 45-я лыжная эстафета памяти авиаконструктора Александра Березняка. Участие в состязаниях приняли 22 команды.

В этом году организаторам эстафеты пришлось постараться, чтобы найти снежную трассу. Мероприятие объединило единомышленников и коллег по работе в акционерном обществе «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга“» имени Александра Березняка.

«Это родное предприятие, родная „Радуга“, дань памяти Александру Березняку. У нас две эстафеты: летняя и зимняя. Обязательно в них участвуем. Работаем на „Радуге“, по-другому — никак!» — поделился победитель лыжной эстафеты Иван Кривонос.

Он также рассказал, что участвует в эстафете уже 15 лет, второй год со своей командой выигрывает состязание.

«Ради Победы сотрудники нашего военно-промышленного комплекса каждый день и в тылу совершают подвиги. Двигаться вперед и оставаться в строю помогает вера в правое дело и спорт!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Среди подразделений акционерного общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга“» имени Александра Березняка в этом году победу одержала сборная команда № 2. Из числа предприятий и организаций Дубны самой быстрой оказалась команда Red. Ее участники Валентина Терехова и Александр Самсонов продемонстрировали лучшие результаты среди женщин и мужчин соответственно. Спортсмены школы № 1 выиграли лыжную гонку младших участников эстафеты.