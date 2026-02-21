Лыжи, стрельба и тюбинги. В «Сорочанах» выбрали лучшую команду ГИБДД Подмосковья

В Дмитровском округе прошла 13-я зимняя спартакиада Госавтоинспекции Московской области. На старт вышли более тысячи сотрудников — мероприятие напоминало одновременно спортивный праздник и смотр личного состава. Вместо плаца — склоны горнолыжного курорта «Сарачаны». Подробности — в материале 360.ru.

Торжественное открытие прошло с участием главного государственного инспектор безопасности дорожного движения региона генерал-майора полиции Виктора Кузнецова, представителей общества «Динамо», местных властей и фигуристки Ирины Слуцкой. Рекордный снегопад, накрывший регион, соревнованиям не помешал — для сотрудников дорожной полиции работа в непогоде привычна.

«Зима... она закаляет. Не только тело, но и характер. Поэтому от нас должна идти железная воля, хорошая реакция, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и помочь участникам дорожного движения на дороге, если попали в какую-то сложную ситуацию», — отметил Кузнецов.

Программа спартакиады объединила элементы ГТО и командных соревнований: лыжные эстафеты, стрельбу из пневматического оружия, фигурное вождение автомобиля. Особый азарт вызвали «веселые старты», где участники тянули напарников на тюбингах и соревновались на многоместных надувных лыжах.

«Весело, дружно, в таком прекрасном месте. Такое хорошее мероприятие, которое включает в себя несколько конкурсов. Перетягивание каната, стрельба, фигурное вождение автомобиля, веселые эстафеты. Такой заряд бодрости, энергии дает», — отметили участники.

Отдельное внимание зрителей привлек хоккейный матч между сотрудниками ГИБДД и медиками. В упорной борьбе все решилось в серии буллитов, где автоинспекторы оказались точнее.

Победителем спартакиады стала команда отдела Госавтоинспекции Одинцовского округа. Однако, как отмечают организаторы, главный результат — укрепление профессионального братства и командного духа.

