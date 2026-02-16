Подмосковные хоккеистки выиграли бронзу на Спартакиаде учащихся

С 10 по 16 февраля в Салавате проходили состязания хоккеисток в рамках XIII зимней Спартакиады учащихся России. Женская команда Подмосковья выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.
Спортсменки из региона в матче за третью ступень пьедестала сразились с участницами из Челябинской области. Встреча завершилась со счетом 3:1, что позволило команде Московской области стать бронзовым призером.
Второе место заняли хоккеистки из Санкт-Петербурга, а первое — из Москвы.
В соревнованиях приняли участие 120 спортсменок из шести регионов страны.
Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».
