Подмосковные хоккеистки выиграли бронзу на Спартакиаде учащихся

С 10 по 16 февраля в Салавате проходили состязания хоккеисток в рамках XIII зимней Спартакиады учащихся России. Женская команда Подмосковья выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.

Спортсменки из региона в матче за третью ступень пьедестала сразились с участницами из Челябинской области. Встреча завершилась со счетом 3:1, что позволило команде Московской области стать бронзовым призером.

Второе место заняли хоккеистки из Санкт-Петербурга, а первое — из Москвы.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменок из шести регионов страны.

Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».