Лыткаринский филиал «Старателей» за пять месяцев выпустил 90 тысяч тонн продукции

За первые пять месяцев 2026 года Лыткаринский филиал компании «Старатели» произвел около 90 000 тонн продукции. Предприятие занимает лидирующие позиции на российском рынке по объему продаж высококачественных сухих шпатлевок.

Недавно компания представила новую линейку эластичных плиточных клеев для крупноформатной плитки и камня. Начальник отдела производства сухих строительных смесей Янис Базлянис подчеркнул, что «Старатели» первыми в России предложили комплексную механизацию отделочных работ. Сухая смесь поставляется заказчику в силосных контейнерах и затем подается по пневмосистеме прямо на штукатурную станцию.

Предприятие активно участвует в программе импортозамещения: 90% сырья оно получает от российских производителей. Продукцию «Старателей» можно найти по всей России, от Калининграда до Владивостока. Компания также работает с партнерами из Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

За 34 года своего существования смеси «Старателей» использовали при строительстве знаковых объектов, таких как МГУ, Казанский и Ярославский вокзалы, МГТУ им. Баумана, а также на объектах застройщика «Самолет».

Предприятие продолжает развиваться и планирует обеспечить себе собственную сырьевую базу, построить пескосушку и увеличить производительность по шпатлевкам.