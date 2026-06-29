Луневскую школу в Химках капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Химки продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы на улице Гаражной в поселке Лунево. Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области сообщает, что на данный момент выполнено три четверти от общего объема работ.

Ремонт школы проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это часть национального проекта «Молодежь и дети».

Ежедневно на объекте трудятся более 140 строителей и используется три единицы техники. В настоящее время идут отделочные работы: штукатурка и шпаклевка стен, укладка плитки, монтаж подвесных потолков. Параллельно завершается устройство фасада и кровли, монтируются инженерные сети — электроснабжение, слаботочные системы, отопление и вентиляция. Также благоустраивается прилегающая территория.

После ремонта школа станет одним из крупнейших обновленных образовательных центров в округе. В здании общей площадью более 8,6 тысячи квадратных метров будут современные классы, просторные спортивные и актовый залы, обновленная столовая и комфортные рекреационные зоны. На пришкольной территории появятся новые тротуары, дорожная одежда и отмостка.

Открыть школу планируют 1 сентября 2026 года.