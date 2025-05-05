Луховицы украсили ко Дню Победы

В округе полным ходом идут работы по праздничному оформлению в преддверии 80-летия Великой Победы. Первые флаги уже появились на улице Пушкина.

В ближайшее время флаги будут установлены на улице Жуковского.

«Работы ведут сотрудники „Комбината по благоустройству и бытовому хозяйству“ с привлечением спецтехники. На улицах появятся свыше 80 полотнищ. Еще к юбилею территорию мемориального комплекса „Аллея Славы“ украсят 12 праздничных флагштоков», — сообщила начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации округа Анна Сливкова.

Помимо флагового оформления, улицы Луховиц украшают информационные плакаты, размещенные на рекламных щитах и малых конструкциях. На плакатах — портреты участников Великой Отечественной войны, чьи подвиги навсегда останутся в памяти поколений, и надпись «Гордимся Победой! 1945 — 2025».