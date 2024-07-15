Луховицкий колледж представил возможности обучения в аграрной сфере

Приемная кампания продолжается в Луховицком аграрно-промышленном техникуме. Учебное заведение участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и готовит специалистов по профессиям сельскохозяйственного профиля.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что студенты техникума помогают сориентироваться ребятам, которые только хотят поступить на обучение. Им рассказывают о лаборатории промышленного садоводства, где будущие специалисты получают практические навыки и знания. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» лабораторию оснастили современным оборудованием, что позволяет готовить кадры высокого уровня.

Абитуриенты и школьники могут побывать на экскурсии по лаборатории, узнать о возможностях и перспективах обучения в техникуме. Ребята могут увидеть процесс подготовки специалистов, задать вопросы и получить ответы от студентов и преподавателей.

Приемная кампания в Луховицком аграрно-промышленном техникуме продолжается, и все желающие могут подать документы для поступления. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.

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