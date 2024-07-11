Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея с победой на международной олимпиаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.
Он отметил, что ребята уже показывали хорошие результаты.
«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса. Андрей и Максим — победители всероссийской олимпиады школьников по физике, а также серебряные медалисты Азиатской олимпиады по физике, а Максим Черноус — призер заключительного этапа ВсОШ по физике», — написал губернатор в своем Telegram-канале.