Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея с победой на международной олимпиаде

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.

Он отметил, что ребята уже показывали хорошие результаты.

«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса. Андрей и Максим — победители всероссийской олимпиады школьников по физике, а также серебряные медалисты Азиатской олимпиады по физике, а Максим Черноус — призер заключительного этапа ВсОШ по физике», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

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