Луховицкие медики приняли участие во всероссийском субботнике

В Луховицах врачи и медицинские работники местной больницы объединились, чтобы отметить всероссийский субботник особенным образом — высадкой аллеи памяти в честь ветеранов Великой Отечественной войны и других героев. Около 150 человек, включая врачей, медсестер, административный персонал и их детей, взялись за лопаты, чтобы внести свой вклад в благоустройство территории больничного городка.

Медики привели в порядок деревья, растущие на территории больницы, придав им свежий и ухоженный вид. Однако главным событием субботника стала высадка более 100 молодых сосен, которые положили начало новой аллее памяти.

Каждая из этих сосен — это не просто дерево, а живой символ памяти о конкретном человеке, родственнике сотрудника больницы, который прошел через суровые испытания Великой Отечественной и Афганской войны. Высаживая сосны, медики вспоминали своих родных героев, делясь их историями и передавая память о них молодому поколению.

«Это добрая традиция, которую мы продолжаем много лет. Мы хотим, чтобы наша территория стала настоящей парковой зоной, где пациенты смогут гулять, дышать свежим воздухом и отдыхать», — сообщила главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

Работы по благоустройству ведутся не только в самом больничном городке, но и на территориях фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских поселениях округа.