Лучшую команду школьной лиги по футзалу выбрали в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил команду гимназии имени Подольских курсантов с победой в школьной лиге по футзалу. В напряженном финале ребята обыграли соперников из школы № 32 с минимальным счетом 1:0.

Третье место в турнире заняли ученики лицея № 5, которые также показали достойную игру. За юных футболистов с трибун активно болели более 600 зрителей.

Григорий Артамонов подчеркнул, что все команды проявили себя с лучшей стороны, продемонстрировав мастерство, упорство и стремление к победе.

Напомним, школьная лига, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым, стартовала в Подольске осенью 2024 года и объединила 29 образовательных учреждений. На протяжении нескольких месяцев участники упорно тренировались и соревновались, преодолевая трудности и переживая яркие эмоции.