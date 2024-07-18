Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье

Голосовой помощник Светлана в Московской области занимается обзвоном пациентов после приезда скорой помощи с целью оценки качества предоставленных услуг. Робот контактирует с теми, кто воспользовался услугами скорой помощи, и просит оценить работу бригады по пятибалльной шкале.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул важность поддержки медицинских работников и объявил о проведении голосования для пациентов, чтобы определить лучшую бригаду скорой помощи в регионе. Победители в голосовании получают денежную премию.

«За II квартал робот Светлана собрала более 230 тысяч оценок работе бригад скорой помощи, а с начала года свыше 500 тысяч», — добавил Алексей Сапанюк.

Согласно результатам второго квартала 2024 года, лучшей бригадой стала команда Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи. Ее состав включает в себя врача — Эдуарда Чернышова, фельдшера — Евгению Колкину, медицинского брата — Михаила Маклецова, и водителя — Алексея Плещева.

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