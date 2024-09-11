Лучшими на конкурсе Минздрава стали лаборант и фармацевт из НИКИ детства

Итоги всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» подвели в Минздраве России. Победителями среди фармацевтов и лаборантов стали медики НИКИ детства.

В номинации «Лучший лаборант» победила лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории Татьяна Ненюкова. А в номинации «Лучший фармацевт» выиграла Юлия Дубская.

«Задача фармацевта — не только обеспечить отделения нужными лекарствами, но и проинформировать докторов обо всех доступных новинках, дать возможность сравнить аналоги. Каждый день я с удовольствием иду на работу», — рассказала Юлия Дубская.

Победители конкурса Минздрава России получили денежные призы и дипломы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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