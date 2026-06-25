Лучшим выпускникам вручили почетные награды в Наро-Фоминске

За этими цифрами стоят годы упорного труда, настойчивости и стремления к знаниям. Ребята добивались высоких результатов не только в учебе, но и в спорте, творчестве, науке и общественной деятельности. Высокие достижения выпускников — это заслуга не только самих ребят. Большой вклад в этот результат внесли родители и педагоги: на протяжении многих лет они поддерживали учеников, направляли их и помогали раскрывать способности каждого.

Для сегодняшних выпускников завершается важный этап и начинается новый. Впереди — получение профессии, новые знания, серьезные решения и первые шаги во взрослую жизнь. Есть уверенность в том, что многие из них еще не раз прославят округ, Подмосковье и всю страну своими достижениями. В округе по праву гордятся своей молодежью. Выпускникам пожелали уверенно идти вперед, не бояться сложных задач, ставить амбициозные цели и добиваться результата. Где бы ни сложилась их дальнейшая судьба, в родном округе всегда будут рады их успехам и новым победам.