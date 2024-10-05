Лучшим учителем-предметником Подмосковья стал Сергей Фролов из Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил преподавателя математики гимназии № 56 Сергея Фролова. Он победил в областном конкурсе «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

Учителю математики люберецкой гимназии № 56 Сергею Фролову, а также другим лучшим педагогам и воспитателям 2024 года награды вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Подмосковья.

«Сильнейшим на региональном конкурсе стал наш Сергей Фролов. Заслуженную награду педагогу в преддверии Дня учителя вручил губернатор Андрей Воробьев. Поздравляю Сергея Александровича и весь коллектив гимназии с высокой наградой», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета также добавил, что победителям ежегодного педагогического конкурса Подмосковья вручили дипломы и 300 тысяч рублей.

Сергей Фролов трудится педагогом уже 9 лет, он учитель в третьем поколении. Преподаватель развивает математическую и цифровую грамотность у школьников. Сергей Фролов победил в муниципальном туре конкурса «Педагог года 2023», его наградили благодарностью министерства образования Московской области и знаком отличия «За усердную службу».

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