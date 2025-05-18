Лучшим спортсменам и тренерам в Люберцах вручили именную экипировку

Спортсмены и тренеры из Люберец, показавшие высокие результаты по итогам года, получили именные спортивные костюмы. Об этом сообщил глава Комитета по физической культуре и спорту городского округа Люберцы Владимир Сурков.

Он отметил, что костюмы — не просто форма, а символ уважения и признания за значительный вклад в развитие спорта округа. Портреты всех награжденных размещены на «Умной спортивной аллее» в Центральном парке Люберец.

Это уникальный для России проект, который был отмечен Министерством спорта Московской области. Аллея стала своеобразным центром притяжения для молодежи, местом вдохновения и постановки новых целей.

На «Умной спортивной аллее» представлена информация о 47 лучших тренерах, 167 спортсменах и 38 видах спорта, развиваемых в городском округе Люберцы.