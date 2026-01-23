Лучшим работникам рыбхоза вручили федеральные награды в Коломне

Заместителю директора по производству Владиславу Гаврилину присвоено звание «Почетный рыбовод России». Юрий Миронов удостоен звания «Почетный работник рыбного хозяйства России». Благодарность Федерального агентства по рыболовству объявлена главному бухгалтеру предприятия Ольге Кузнецовой.

«Рыбхоз „Осенка“ является единственным в округе предприятием товарной аквакультуры. Предприятие обеспечивает выпуск сертифицированной рыбной продукции и вносит значимый вклад в развитие агропромышленного комплекса округа», — отметил Роман Панчишный.

Коломенский рыбхоз, имеющий статус заказника областного значения, — яркий пример того, как экономика может развиваться в гармонии с природой. Здесь ежегодно производят более 360 тонн карпа, толстолобика, белого амура, форели, осетра. Рыбу выращивают в экологически чистой зоне вдали от трасс и промышленных предприятий.

На предприятии трудится больше 30 человек. Специалисты обслуживают несколько видов прудов: маточные — для разведения племенной рыбы, ремонтные — для молодняка, товарные — для откорма, а также зимовальные пруды. Такая система обеспечивает стабильные объемы и экологический баланс.