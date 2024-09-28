Лучшим народным участковым в Мытищах стал Серафим Никитин

Подошел к концу первый муниципальный этап конкурса «Народный участковый — 2024». Наибольшее число голосов набрал старший лейтенант Серафим Никитин.

Участковый уполномоченный Серафим Никитин два года работает во 2-м отделе полиции Межмуниципальном управлении Министерства внутренних дел России «Мытищинское». Серафим — полицейский в третьем поколении. Теперь он представит городском округ Мытищи региональном уровне конкурса «Народный участковый — 2024».

«Волнения как такового нет, поскольку знаю, что выбор стоит за людьми», — сказал Серафим Никитин.

Проголосовать за участкового может любой желающий на сайте Главного Управления Министерства внутренних дел Росси по Московской области. Региональный этап конкурса продлится с 7 по 16 октября.

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