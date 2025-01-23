Лучшим дознавателем МЧС в Подмосковье стал Николай Суравец из Истры

Во всероссийском конкурсе Николай Суравец из Истры стал лучшим дознавателем МЧС в Подмосковье. За прошлый год он расследовал более 100 пожаров в округе.

В конкурсе количество раскрытых дел было одним из главных критериев. Всего за 2024 год произошло 455 пожаров. Среди самых частых причин - неисправная проводка или человеческая невнимательность. Некоторые случаи оказались связаны с уголовной ответственностью.

Николай с детства стремился к этой профессии и вот уже пять лет работает дознавателем.

«Для меня в детстве было очень интересно посмотреть, как работают пожарные, как тушат пожары. И уже с возрастом ко мне пришло осознание, что мне, наверное, тоже хочется быть в этой структуре. И каким-то образом. Может быть, не тушить пожары, но в своей сфере помогать людям», - поделился Николай Суравец.

Кроме лидирующей позиции в Подмосковье, он занял второе место в Центральном федеральном округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил спасателей с профессиональным праздником.