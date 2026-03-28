Лучший трудовой коллектив наградили в Серпухове

В Серпуховском производственном отделении Мособлэнерго состоялась торжественная церемония вручения переходящего вымпела «Лучшему трудовому коллективу» по итогам работы за 2025 год. Высокой награды удостоен Коломенский филиал компании, в состав которого входит серпуховское подразделение.

Двадцать седьмого марта к участникам мероприятия обратились и вручили награды заместитель главы муниципалитета Сергей Соин, директор Коломенского филиала Мособлэнерго Магомед Мержоев, заместитель генерального директора по экономике и финансам Мособлэнерго Александр Засухин, а также заместитель председателя окружного совета Павел Гущин.

Коллектив под руководством Магомеда Мержоева продемонстрировал лучшие результаты среди одиннадцати филиалов Мособлэнерго. Вымпел вручается раз в году, и на этот раз Коломенский филиал подтвердил лидерство второй год подряд.

За этой оценкой стоит повседневная работа энергетиков, от которой зависит стабильность муниципалитета. В период январского сбоя высокие нагрузки и непростые погодные условия потребовали максимальной концентрации сил. Специалисты филиала сработали профессионально, без сбоев во взаимодействии.