Лучший «новогодний» торговый объект выберут в Луховицах

Для того, чтобы стимулировать создание новогодней атмосферы и поощрить предпринимателей за их вклад в украшение города, администрация муниципального округа Луховицы объявляет традиционный смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и сферы услуг муниципального округа Луховицы».

Праздничная гонка за титул самого красиво украшенного объекта продлится с 8 по 25 декабря. В течение этого периода конкурсная комиссия будет оценивать усилия участников, чтобы определить, кто лучше всего смог передать дух Нового года и Рождества.

Конкурс пройдет по четырем ключевым номинациям, что дает возможность проявить себя самым разным представителям бизнеса: «Лучший торговый центр», «Лучший стационарный торговый объект», «Лучший объект бытового обслуживания» и «Лучший объект общественного питания».

Конкурсная комиссия будет оценивать комплексность и оригинальность подхода к созданию праздничной атмосферы. По итогам осмотра и оценки всех представленных объектов победители в каждой номинации будут удостоены почетных Благодарственных писем Главы муниципального округа Луховицы и памятных призов.